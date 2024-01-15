الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ياسين يكشف عن أعداد "نازحي الجنوب".. ويطلب الدعم من أصدقاء لبنان

منذ 9 دقائق
ناصر ياسين

ناصر ياسين

A A A
طباعة المقال

قدّر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عدد النازحين من المناطق الجنوبية بـ 74 الف، بحسب آخر إحصاء أُعدّ منذ أسبوع، مؤكّدًا أن الأسماء موثقة بالتعاون مع المحافظين في الجنوب والنبطية.

وقال في حديث عبر الـLBCI  إن “غالبية الأسر في الجنوب تصلها مساعدات غذائية ونقديّة، ووزارة التربية ساعدت بنقل أولاد هذه الأسر إلى مدارس في المناطق التي لجؤوا إليها”.

ياسين طلب الدعم من أصدقاء لبنان، لا سيما لناحية إعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة، وخصوصًا المساحات الخضراء التي احترقت.

وعلى مقلب آخر قال ياسين: “سيتم مسح الأضرار التي تسببت بها الأمطار لمعرفة حجمها ورفعها، وهناك تغييرات مناخية ولكن باستطاعتنا التكيّف مع هذا الواقع ونحن دائمًا نصرّ على إجراء أثر بيئي لأي مشروع يقام خصوصًا على مجاري الأنهر”.

وفي موضوع  تعيين رئيس للأركان في الجيش اللبناني، قال “إذا لم تحصل عمليّة تعيين رئيس للاركان من قبل وزارة الدفاع، فالحكومة ستتحمل مسؤولية هذا الموضوع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ياسين ياسين
    ياسين ياسين: الأولويّة لتجنّب الحرب.. والـ1701 بات "ورقة لا قيمة لها"
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    مدفعيّة العدو تستهدف قرى حدوديّة عدّة.. ما آخر مستجدات جبهة الجنوب؟
    إرشادات لتلافي أخطار القيادة في فصل الشتاء
    تأثير المنخفض الجويّ يتراجع.. وهذه حال الطرق الجبلية!

    الأكثر قراءة

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    غزة تحت النار
    ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
    مزارع شبعا
    اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا
    مظلات تم استخدامها في عملية "طوفان الأقصى"
    غزة تحت النار
    كل شيء كان مجنوناً.. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل الساعات الأولى من "طوفان الأقصى"