ياسين يكشف عن أعداد "نازحي الجنوب".. ويطلب الدعم من أصدقاء لبنان

قدّر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عدد النازحين من المناطق الجنوبية بـ 74 الف، بحسب آخر إحصاء أُعدّ منذ أسبوع، مؤكّدًا أن الأسماء موثقة بالتعاون مع المحافظين في الجنوب والنبطية.

وقال في حديث عبر الـLBCI إن “غالبية الأسر في الجنوب تصلها مساعدات غذائية ونقديّة، ووزارة التربية ساعدت بنقل أولاد هذه الأسر إلى مدارس في المناطق التي لجؤوا إليها”.

ياسين طلب الدعم من أصدقاء لبنان، لا سيما لناحية إعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة، وخصوصًا المساحات الخضراء التي احترقت.

وعلى مقلب آخر قال ياسين: “سيتم مسح الأضرار التي تسببت بها الأمطار لمعرفة حجمها ورفعها، وهناك تغييرات مناخية ولكن باستطاعتنا التكيّف مع هذا الواقع ونحن دائمًا نصرّ على إجراء أثر بيئي لأي مشروع يقام خصوصًا على مجاري الأنهر”.

وفي موضوع تعيين رئيس للأركان في الجيش اللبناني، قال “إذا لم تحصل عمليّة تعيين رئيس للاركان من قبل وزارة الدفاع، فالحكومة ستتحمل مسؤولية هذا الموضوع”.