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ياسين يُعلن السيطرة على حريق الضنية.. ويُطلق "جرس إنذار"!

منذ 7 دقائق
السيطرة على حريق بطرماز

السيطرة على حريق بطرماز

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أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر “تويتر”، أنّه “بعد جهود مضنية استمرت منذ ساعات الليل لإخماد حريق بطرماز يتم الآن التبريد والسيطرة على الحريق من قبل متطوعي مراكز الدفاع المدني في سير والسفيرة وبخعون، وبدعم من جهاز الطوارئ والاغاثة وفرق المستجيب الأول والأهالي”.

وأضاف: “جرس إنذار عن التغيرات المناخية أن تبدأ الحرائق في أول آذار”.

كما وجّه ياسين “كل الشكر لمتطوعي الدفاع المدني وجهاز الطوارئ والإغاثة وللأهالي الذين شاركوا بإطفاء الحريق”، مشيرًا إلى أنّنا “سنعمل خلال الأسابيع المقبلة على تعزيز فرق المستجيب الأول في كل المناطق”.

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