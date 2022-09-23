يحيى: نتفهّم إقدام المهاجرين على انتحار محتمل

قال النائب “محمد يحيى” في بيان تناول فيه “غرق أحد مراكب الهجرة” : “مجددًا، وفي مسلسل الموت المستمر بحرًا، طالعتنا الأخبار اليوم بغرق أحد مراكب تهريب المهاجرين، قبالة جزيرة أرواد السورية، وهو يقل عددًا من اللبنانيين، ابتلعتهم مياه البحر”.

وأضاف: “إننا، إذ نترحم على من لقوا حتفهم، لا يسعنا إلّا تفهّم إقدام هؤلاء المهاجرين على انتحار محتمل، بعدما تقطّعت بهم سُبُل العيش الكريم، جرّاء الأزمة الطاحنة، التي تُعاني أكثرية اللبنانيين آثارها الكارثية”.

ودعا “المسؤولين إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تخفّف من أعباء الأزمة المعيشية عن كاهل اللبنانيين، لا سيما الفئات المُعسرة”.