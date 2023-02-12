الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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يخزّن المخدرات في منزله ليروجها لاحقاً... فوقع بقبضة الأمن

منذ 56 دقيقة
توقيف منفّذ جريمة جلّ الديب

توقيف منفّذ جريمة جلّ الديب

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لهذه الشّعبة حول نشاط شخص مجهول بترويج المخدّرات في محلّة عين الرمانة وتخزينها في منزله.

على إثر ذلك، باشرت قطعاتها المختصّة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المروّج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمّ التوصّل إلى تحديد هويّته ومكان إقامته في المحلة المذكورة، حيث يقوم بتخزين المخدّرات، ويدعى:

ع. م. (مواليد عام 1998، لبناني)

بتاريخ 7-2-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة وبعد التّأكّد من وجوده في داخل المنزل، الذي داهمته إحدى دوريات الشّعبة وتمكّنت من توقيف المشتبه فيه، وضبطت:

قطعتين كبيرتين من حشيشة الكيف زِنتها /2,05/ كلغ
/8/ مظاريف تحتوي على حشيشة الكيف زِنتها /544/ غ
/97/ مظروفاً بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنتها /151/غ
/7/ كبسولات من مادة باز الكوكايين زِنتها /41/ غ
/5/ مظاريف تحتوي على مادّة الماريجوانا زِنتها /88/ غ
كميّة من مادّة الكوكايين.
كبسولتين فارغتين، دفتر مدوّن عليه حسابات مالية، مبلغ مالي وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في منطقة عين الرمانة وتخزينها في داخل منزله.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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