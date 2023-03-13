يخزّن المخدّرات في منزله ويوزعها على المروجين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بنقل وتخزين المخدرات داخل منزله في محلة تحويطة الغدير وذلك بغية توزيعها على المروجين.

على اثر ذلك، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات، توصلت الى كشف هويته وتحديد المنزل المستخدم من قبله لتخزين المخدرات في محلة تحويطة الغدير، ويدعى: م.ص. (مواليد عام 1986، لبناني) في حقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي.

بتاريخ 6-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن دراجة آلية لون اسود من دون لوحات في المحلة المذكورة، حيث عملت على توقيفه بكمين محكم وضبطت الدراجة كما اوقفت برفقته المدعو: ع.أ. (مواليد عام 1994، سوري) وهو شقيق زوجته، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.

كما نفذت الدورية المذكورة عملية مداهمة لمكان إقامة الأول حيث اوقفت في داخله زوجته المدعوة: خ.أ. (مواليد عام 1988، سورية) وبتفتيش المنزل، عثرت على 4 هواتف خليوية ومبالغ مالية.

كما ضبطت الدورية دراجة آلية ثانية نوع”V125″، وسيارة نوع بي ام في حقها بلاغ بحث وتحر عائدتين للأول، وتستخدمان من قبله في أعمال المخدرات.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة قيامه بتخزين المخدرات داخل منزله وتوزيعها على المروجين، بالإضافة الى جمع الأموال الناتجة عن ترويج المخدرات. واعترفت البقية بتعاطي المخدرات.

تم حجز الدراجتين الناريتين وسيارة الـ بي ام عدليا.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.