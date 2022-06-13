الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يخلع ملابسه ويتحرش بالفتيات على هذا الطريق.. متحرش بقبضة قوى الامن

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2022 9:48 مساءً
تحرش -تعبيرية

تحرش -تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التّي تقوم بها فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت لمكافحة الجرائم، ضبطت دوريّة من الفصيلة المذكورة، بتاريخ 2/6/2022، أحد المواطنين على متن “فان تويوتا”، بالجرم المشهود وهو يقوم بالتحرّش بالمارّة والفتيات، ويقوم بأعمال منافية للحشمة كخلع بنطاله وملابسه الداخلية بشكلٍ فاضح أمامهم، وذلك في محلّة طريق الشام بالقرب من جامعة القديس يوسف، حيث تمّ توقيفه.

تبيّن أنه بحالة السّكر الظّاهر، ويُدعى:

أ. ح. (مواليد عام 1976، لبناني الجنسيّة)
بتفتيشه والآلية، عُثِر بحوزته على كميّة من المخدّرات، عِبارة عن حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

    المزيد من أخبار لبنان

    الناقورة تشهد مفاوضات الترسيم
    النزاع البحري مع إسرائيل.. لبنان يستعد لتقديم حل وسط
    بلدية الدوير
    بالفيديو: جريمة الدوير تتفاعل.. إحراق منازل وتوتر شديد بالمنطقة
    بسام ياسين
    العميد ياسين يكشف خفايا ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش