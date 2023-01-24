الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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يروج المخدرات في المعاملتين.. وهذا ما ضبط بحوزته

منذ 42 ثانية
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت الى تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط في محلة المعاملتين، ويدعى:

ع. س. (مواليد عام 1996، لبناني)

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة المعاملتين أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلة.

بتفتيشه ومكان إقامته، تم ضبط ما يلي:

/7/ مظاريف مدوّن عليها “PR” تحتوي على مادة الكوكايين.
/18/ مظروفاً مدوّن عليها “عادي” بداخلها مادة الكوكايين.
/21/ مظروفاً تحتوي على مادة الباز كوكايين.
/26/ مظروفاً بداخلها علب بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين
/7/ مظاريف بداخلها علب بلاستيكية تحتوي على مادة الباز كوكايين.
/25/ حبة كبتاغون، وعدد من حبات الترامادول (فراولة).

خنجر، هاتف خلوي ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في محلة المعاملتين لعدد من الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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