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يروج مخدرات في الجديدة ومحيطها

26 - يونيو - 2021
توقيف

توقيف

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أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدّرات في محلّة الجديدة ومحيطها.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصلت الشّعبة الى تحديد هويته، ويدعى:

أ. ق. (من مواليد عام 1962، لبناني)
بتاريخ 18-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شّعبة المعلومات من توقيفه في الجديدة، على متن سيارة نوع “نيسان ميكرا”.

بتفتيشه ومنزله، ضُبط:

– /120/ غ. من مادّة الکوکایین.

– أدوات تُستخدم لتوضيب المخدرات وترويجها.

– أجهزة خلوية.

– مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات في الجديدة والمناطق المجاورة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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