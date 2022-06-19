يروّجون المخدرات في حي السلم.. كيف وقعوا بقبضة قوى الأمن؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة، بيان أشارت فيه إلى أنه “في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات سرية الضاحية في وحدة الدرك الاقليمي لمكافحة عمليات تجارة المخدرات وترويجها، توافرت معلومات حول قيام شخصين على متن دراجة آليّة بترويج المخدرات في محلة حي السلم”.

وأضاف البيان: “على الفور، قامت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الدوريات، وتمكنت من تحديد مكانهما وتوقيفهما بكمين محكم، وهما: خ. ح. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة) ع. ف. (مواليد عام 2004، لبناني الجنسيّة) بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات، وصرّحا عن مكان وجود البضاعة، والأموال، وذلك في داخل شقة (خ. ح.) في حي السلم- شارع البعلبكي. وبعد مداهمة الشقّة من قبل دوريّة من الفصيلة، لم يتم العثور على أيّ مواد ممنوعة. وافادت زوجته ان المدعو (م. ن -مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة) قد أخذ الأموال والمواد الممنوعة”.

وتابع: “بناء عليه، تمت مداهمة منزل هذا الأخير في حيّ السلّم، وألقي القبض عليه، وبتفتيشه والمنزل، لم يتم العثور على ممنوعات. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وأنّه قد سلم المبلغ المالي والمخدرات للمدعو (ه. د.) الملقب بـ “هادي العميد”.

وذكر: “بمحصّلة إجماليّة، تم ضبط /7/ اكياس من حشيشة الكيف، ومبلغ /3،400،000/ ل.ل. و/70/ دولار اميركيّ، و /3/ هواتف خلويّة من جميع الموقوفين. كما اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات لصالح أحد الأشخاص ويدعى (ع. ع.) الملقب بـ “السفينة”، وأودع الموقوفون المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين”.