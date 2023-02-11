السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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يروّج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في صور ومحيطها

منذ 9 دقائق
توقيف منفّذ جريمة جلّ الديب

توقيف منفّذ جريمة جلّ الديب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مدينة صور ومحيطها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

ي. ي. (من مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني)

وتبيّن أنه من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا تجارة المخدرات.

بتاريخ 06-02-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان إقامته في بلدة البرج الشمالي، فعملت على مداهمته وتوقيفه في داخله. وبتفتيش المنزل، تم ضبط حوالي 2 كلغ من حشيشة الكيف موضبة داخل أكياس من القماش والنايلون، 2480 حبة كبتاغون موضبة بطريقة احترافية داخل مكبّرَيْن للصوت، ميزان الكتروني، دفتر ورق لف سجائر، و3 هواتف خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مدينه صور ومحيطها.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

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