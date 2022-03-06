يروّج شيكات مزوّرة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بعد رصدٍ ومتابعة من قِبَل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، لمشتبهٍ فيه بترويج شيكات مصرفية مزوّرة في عددٍ من المناطق اللبنانية (من البترون وصولاً إلى جونية)، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه في البترون، وضبطت بحوزته شيكين مصرفيَين مزوّرَين، قيمة كل واحد /250,000/ دولار أميركي. وتبيّن أنّه يدعى: س. ع. (من مواليد عام 1971، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم ترويج عملة مزيّفة وتزوير.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائية، الكائن في محلّة بولفار كميل شمعون/ ثُكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على أحد الرقمين: 290881/01 أو 293683/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.