يزبك: أمثال محمد شطح لا تَقتل متفجّرة "تعاليمهم"

أشار النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “في مثل هذا اليوم من العام 2013 رصَّع القاتل عقد شهداء ثورة الأرز باغتيال جوهرة السياديين وحامي عقيدتهم، محمد شطح”.

وأضاف يزبك قائلًا: “ضربة معلم أصابت القلب نعم، لكن أمثال محمد شطح لا تَقتل متفجرة روحهم وتعاليمهم، وها نحن نواصل النضال لتحقيق ما استشهد من أجله مهما غلَت التضحيات”.

في مثل هذا اليوم من العام ٢٠١٣ رصَّع القاتل عقد شهداء ثورة الأرز باغتيال جوهرة السياديين وحامي عقيدتهم، محمد شطح. ضربة معلم اصابت القلب نعم، لكن امثال محمد شطح لا تَقتل متفجرة روحهم وتعاليمهم، وها نحن نواصل النضال لتحقيق ما استشهد من اجله مهما غلَت التضحيات. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) December 27, 2023