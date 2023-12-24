يزبك: التمديد لقائد الجيش أتى انطلاقًا من "واقع مصيري"

شرح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، حيثيات التمديد لقائد الجيش، قائلًا: “صحيح أنّنا التزمنا بمبدأ عدم التشريع في ظلّ غياب رئيس للجمهورية، إلّا أنّ المشكلة الأساسية كانت تتعلق بالأمن القومي ومصلحة الدولة العليا، انطلاقًا من هذا الواقع المصيري حضرنا الجلسة التشريعية واستدرجنا الآخرين للتمديد لقائد الجيش سنة واحدة لتأمين استقرار المؤسسة العسكرية واستقرار لبنان، وبهذا النهج نواصل نضالنا للإتيان برئيس للجمهورية ينهي الشغور ويقود مسيرة الانقاذ والنهوض”.

يزبك توجّه إلى الحاضرين في حفل ميلادي أقامته “القوات” في تنورين، بالقول: “لا تسمحوا لأحد بتيئيسكم، خياراتكم وطنيّة وصائبة، و”القوات” هو الحزب الوحيد الذي حمل ولا يزال الإرث البطريركي العظيم المتمثل بلبنان الكبير، والمنتقل كمشعل مضيء وسط العواصف، من البطريرك الحويك مرورًا بالبطريرك صفير وصولًا إلى البطريرك الراعي”.