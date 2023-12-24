الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يزبك: التمديد لقائد الجيش أتى انطلاقًا من "واقع مصيري"

منذ ساعتين
غياث يزبك

غياث يزبك

A A A
طباعة المقال

شرح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، حيثيات التمديد لقائد الجيش، قائلًا: “صحيح أنّنا التزمنا بمبدأ عدم التشريع في ظلّ غياب رئيس للجمهورية، إلّا أنّ المشكلة الأساسية كانت تتعلق بالأمن القومي ومصلحة الدولة العليا، انطلاقًا من هذا الواقع المصيري حضرنا الجلسة التشريعية واستدرجنا الآخرين للتمديد لقائد الجيش سنة واحدة لتأمين استقرار المؤسسة العسكرية واستقرار لبنان، وبهذا النهج نواصل نضالنا للإتيان برئيس للجمهورية ينهي الشغور ويقود مسيرة الانقاذ والنهوض”.

يزبك توجّه إلى الحاضرين في حفل ميلادي أقامته “القوات” في تنورين، بالقول: “لا تسمحوا لأحد بتيئيسكم، خياراتكم وطنيّة وصائبة، و”القوات” هو الحزب الوحيد الذي حمل ولا يزال الإرث البطريركي العظيم المتمثل بلبنان الكبير، والمنتقل كمشعل مضيء وسط العواصف، من البطريرك الحويك مرورًا بالبطريرك صفير وصولًا إلى البطريرك الراعي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
    غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!
    النائب أشرف ريفي
    ريفي يدعو إلى توقيف "خفافيش الليل": طرابلس تفخر بتنوعها واعتدال أهلها
    رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس
    شماس يُحذّر من تمدّد الحرب: ستكون بمثابة نهاية لبنان

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    هيئة البث الإسرائيلية: السنوار لديه "خطة منظمة" لإنهاء الحرب في غزة
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    "حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!