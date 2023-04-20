يزبك: المحكمة العسكريّة قناعٌ لـ "حزب الله".. وتُصدر أحكامها باسمه

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر “تويتر”، أنّه “بعد أحكامِها بحق أهالي عرب خلدة أثبتت المحكمة العسكرية مرة جديدة بأنها محكمةٌ – قناعٌ لحزب الله، تُصدِر أحكامَها باسمه وليس باسم الشعب. اقتراح القانون الذي قدّمَه تكتل القوات لحصرِ مهامها بالعسكريين يجب أن يرى النور وإلّا ظلّ نورُ العدالةِ محجوبًا”.

بعد أحكامِها بحق أهالي عرب خلدة أثبتت المحكمة العسكرية مرة جديدة بأنها محكمةٌ-قناعٌ لحزب الله، تُصدِر أحكامَها باسمه وليس باسم الشعب. اقتراح القانون الذي قدّمَه تكتل القوات لحصرِ مهامها بالعسكريين يجب ان يرى النور وإلا ظلَّ نورُ العدالةِ محجوباً. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) April 20, 2023

ويشار إلى أنّ المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر أصدرت عند منتصف ليل الثلاثاء 18/4/2023، أحكامًا بحقّ 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، التي وقعت في آب من العام 2021.

وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة، وذلك بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود كرم وعدد من وكلاء الدفاع الذين يتجهون إلى نقض الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية.