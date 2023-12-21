يزبك: الوجود السوري تحوّل احتلالًا موصوفًا

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، على حسابه عبر منصّة “إكس”، إلى أنّ “الوجود السوري تحوّل احتلالاً موصوفاً وفوضى في كفرحلدا البترونية”.

يزبك أضاف قائلًا: “أخذتُ وعداً من وزير الداخلية بسام مولوي بأنه سيعرض المسألة في مجلس الأمن المركزي اليوم، وسيعالجها بالجدية التي تستحق، صونًا لمصلحة الأهالي وحفظًا للسلم الأهلي”.

الوجود السوري تحوّل احتلالاً موصوفاً وفوضى في كفرحلدا البترونية. أخذتُ وعداً من وزير الداخلية بسام مولوي بأنه سيعرض المسألة في مجلس الامن المركزي اليوم وسيعالجها بالجدية التي تستحق، صوناً لمصلحة الأهالي وحفظاً للسلم الاهلي. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) December 21, 2023