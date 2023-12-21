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يزبك: الوجود السوري تحوّل احتلالًا موصوفًا

منذ 42 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، على حسابه عبر منصّة “إكس”، إلى أنّ “الوجود السوري تحوّل احتلالاً موصوفاً وفوضى في كفرحلدا البترونية”.

يزبك أضاف قائلًا: “أخذتُ وعداً من وزير الداخلية بسام مولوي بأنه سيعرض المسألة في مجلس الأمن المركزي اليوم، وسيعالجها بالجدية التي تستحق، صونًا لمصلحة الأهالي وحفظًا للسلم الأهلي”.

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