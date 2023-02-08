يزبك: بيروت لا تحتمِل زلزالًا جديدًا من صنع أشباه البشر

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “على السلطات القضائية والأمنية حراسة باخرة النيترات الوافدة ومعرفة مَصدرِها ومُصدِّرها، بحيث تغادِر المرفأ وهي محمَّلة بالنيترات وليس بالكابتاغون أو ما يعادله.. بيروت لا تحتمِل زلزالاً جديداً من صنع أشباه البشر، وقد نجّانا الله من زلزال الطبيعة الذي يَضرِب تركيا وسوريا”.

كانت قد أفادت قناة الـ mtv، أمس الثلاثاء، بأنّ باخرة تحمل نيترات أمونيوم اسمها “sky light” كانت ستُفرغ حمولتها في مرفأ صيدا لكن تمّ تحويلها إلى مرفأ بيروت، وفرق وزارة الزراعة رفضت أخذ العينات في البحر.

وأضافت أنّ قبطان السفينة قال إنّها تعطلت وطلب دخولها إلى المرفأ فدخلت ورست على الرصيف 14 لكن مدير عام المرفأ عمر عيتاني رفض كليًّا دخول الباخرة وإفراغ أي حمولة”، لافتة إلى أن “قاضي الأمور المستعجلة غسان خوري أصدر قراراً قضائيًّا بإدخال الباخرة إلى المرفأ لكنّه تمّ إخراجها حاليًّا إلى منطقة الانتظار لحين الانتهاء من الفحوصات المطلوبة”.