الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يزبك تفقّد دير مار يوسف جربتا: لكشف هويّة سارقي الكابلات الكهربائيّة

منذ 53 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

A A A
طباعة المقال

تفقّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، دير مار يوسف جربتا، حيث ضريح القديسة رفقا و”بيت رفقا” للمسنين، بعد عملية سرقة الكابلات الكهربائية التي تمدّهما بالتيار الكهربائي.

كما أجرى يزبك اتصالًا بشركة Bus المتعهدة أعمال الصيانة، مشدّدًا على “ضرورة مد كابلات جديدة وإعادة التيار الكهربائي إلى الدير و”بيت رفقا” بأقرب وقت”.

كما اتصل بكل من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وقائمقام البترون وآمر فصيلة درك البترون، مطالباً بـ “العمل على إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الفاعلين وإجراء المقتضى، وبالتالي تفعيل عملية الحراسة والسهر على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    خلدة
    قطع طرقات واحتجاجات في هذه المنطقة!
    سمير جعجع
    جعجع: نبحث عن مخرج إصلاحي وسيادي للانتخابات الرئاسية
    خلدة
    قطع الطريق عند نقطة خلدة بالإطارات المشتعلة

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    محرك سيارة
    10 علامات تحذرك من مشاكل خطيرة في محرك سيارتك