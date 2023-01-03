يزبك تفقّد دير مار يوسف جربتا: لكشف هويّة سارقي الكابلات الكهربائيّة

تفقّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، دير مار يوسف جربتا، حيث ضريح القديسة رفقا و”بيت رفقا” للمسنين، بعد عملية سرقة الكابلات الكهربائية التي تمدّهما بالتيار الكهربائي.

كما أجرى يزبك اتصالًا بشركة Bus المتعهدة أعمال الصيانة، مشدّدًا على “ضرورة مد كابلات جديدة وإعادة التيار الكهربائي إلى الدير و”بيت رفقا” بأقرب وقت”.

كما اتصل بكل من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وقائمقام البترون وآمر فصيلة درك البترون، مطالباً بـ “العمل على إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الفاعلين وإجراء المقتضى، وبالتالي تفعيل عملية الحراسة والسهر على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة”.