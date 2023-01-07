يزبك: رأس الدولة هو المطلوب

غرّد النائب غياث يزبك عبر “تويتر”: “١٥ جولة متتالية وانتخب مجلس الشيوخ الاميركي رئيسه. نعم، في أميركا غلّب رجال الدولة استمرار المؤسسة التشريعية وسمعة الدولة على الخلافات، أما في لبنان فأنانيات البعض أقوى، لأنه، وعلى ما يبدو، فإن رأس الدولة هو المطلوب وليس انتخاب رأس للدولة”.

ويستمر شغور منصب رئيس الجمهورية في لبنان، بعد فشل البرلمان في انتخاب خلف لميشال عون الذي انتهت ولايته قبل أكثر من شهر. ويأتي هذا الفشل في ظل انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي متسارع، وبوجود حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لإصلاح الأوضاع في البلاد.