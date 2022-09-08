يزبك: عون ينسف التحقيق في جريمة المرفأ

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “غياث يزبك” في تغريدة عبر “تويتر” أنّ “عون ينسف التحقيق في ‫جريمة المرفأ‬ ويُطوّق القاضي بيطار ويُسقِط آخر مداميك القضاء بعدما أسقط هيبة الدولة وسيادتها وجيّرهما للدويلة”.

وأضاف أنّ “كلّ شيء يهون لتعويم التيار البرتقالي شعبياً، ولاسترضاء “حزب الله” علّه يُبقيه في القصر”.

وقال إن “الجوكر الأخير لم يعد مستوراً. فخامتك، ‫لبنان‬ يُحتضَر ‫غادِر”.

وقد تفاعل في لبنان قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفتح الباب على اجتهادات قانونية سيلجأ لها كلّ أطراف الدعوى لتزيد الملفّ تعقيداً، وتقيّد القاضي الجديد المنتظر تعيينه مطلع الأسبوع المقبل، فيما يتمسّك المحقق العدلي الأصلي القاضي “طارق البيطار” بـ “عدم قانونية القرار واعتباره عديم الوجود”.