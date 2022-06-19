الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
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يزبك: لبنان الأخضر يحتضر

منذ 16 دقيقة
غياث يزبك

غياث يزبك

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ناشد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “غياث يزبك” الإسراع في مكافحة الحشرة التي تفتك بالثروة الحرجية في البترون.

وتوجّه يزبك عبر “تويتر” الى رئيس الحكومة ووزير الزراعة اذ طالبهما بالعمل سريعاً على مكافحة الحشرة التي تفتك بالغابات والاحراج في منطقة البترون، قائلا: ” انا على تواصل مع مدير عام الزراعة الذي يبذل جهودا مضنية لمساعدتنا لكن الامكانات اللوجستية وقدرات رش الأدوية من الجو، شبه متعذرة”.

وأضاف: “اليباس وصل بعد السنديان،الى غابة الارز في كفور العربة بما يهدد غابة الأرز في تنورين المجاورة. الرجاء ايلاء هذه القضية الاهتمام اللازم كي لا نخسر ما بقي لدينا من ثروة حرجية دهرية ، وربما أمكن الاستعانة بسلاح جو الجيش اللبناني في هذه المهمة، من مطار حامات.”

وتابع: “لبنان الأخضر يحتضر والساكت عن الجريمة شريك فيها”.

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