يزبك لقادة المنظومة: إذا لم تتحلّوا بالرجولة.. أقلّه تحلّوا بالخجل

سأل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك على منصة “إكس”: من في رأيكم يقرر سياسة لبنان الخارجية وحربه وسلمه، عبد الله بو حبيب اللاهي أم عبد اللهيان الآمر الناهي، حكومة لبنان المحروم من رئيس أم حكومة رئيسي من طهران”؟

وأضاف يزبك في منشوره قائلًا: “يا قادة المنظومة، العالم يتطلع إلى فظائعكم، إذا لم تتحلوا بالرجولة، أقله تحلوا بالخجل”.

مَن في رأيكم يقرر سياسة لبنان الخارجية وحربَه وسِلمَه، عبدالله بو حبيب اللاهي، أم عبد اللهيان الآمر الناهي؟ حكومة لبنان المحروم من رئيس ام حكومة رئيسي من طهران؟ يا قادة المنظومة العالم يتطلع الى فظائعكم، اذا لم تتَحلّوا بالرجولة، اقلّه تَحلّوا بالخجل. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) October 13, 2023

يأتي ذلك بعد أن جال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان على كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم، في إطار التباحث في حرب غزة وتداعياتها، حيث استقبله صباحًا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.

بعدها انتقل عبد اللهيان إلى وزارة الخارجية حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وتم البحث في الأوضاع والتطورات الإقليمية.

ثم انتقل عبد اللهيان والوفد المرافق إلى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني. وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.