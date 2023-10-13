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يزبك لقادة المنظومة: إذا لم تتحلّوا بالرجولة.. أقلّه تحلّوا بالخجل

منذ 37 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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سأل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك على منصة “إكس”: من في رأيكم يقرر سياسة لبنان الخارجية وحربه وسلمه، عبد الله بو حبيب اللاهي أم عبد اللهيان الآمر الناهي، حكومة لبنان المحروم من رئيس أم حكومة رئيسي من طهران”؟

وأضاف يزبك في منشوره قائلًا: “يا قادة المنظومة، العالم يتطلع إلى فظائعكم، إذا لم تتحلوا بالرجولة، أقله تحلوا بالخجل”.

يأتي ذلك بعد أن جال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان على كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم، في إطار التباحث في حرب غزة وتداعياتها، حيث استقبله صباحًا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.

بعدها انتقل عبد اللهيان إلى وزارة الخارجية حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وتم البحث في الأوضاع والتطورات الإقليمية.

ثم انتقل عبد اللهيان والوفد المرافق إلى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني. وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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