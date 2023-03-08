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يزبك للقاضية عون: لسنا في ظلّ أحكام عرفية.. "لا ما حْذِرتيها"

منذ 45 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “وصل النزق بالقاضية غادة عون حدّ الادعاء على النائب زياد حواط. جرمُها مضاعف لأنها تعلم أنها بفِعلتِها هذه تدعي أيضًا على المجلس النيابي وتتطاول على كرامته”.

وأضاف: “لا لسنا في ظل أحكام عرفية ولا يحق لها إهانة الأوادم وقهرهم حتى الموت، ولا التطاول على أشرف النواب. لا ما حْذِرتيها، كلنا زياد”.

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