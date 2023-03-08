يزبك للقاضية عون: لسنا في ظلّ أحكام عرفية.. "لا ما حْذِرتيها"

غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “وصل النزق بالقاضية غادة عون حدّ الادعاء على النائب زياد حواط. جرمُها مضاعف لأنها تعلم أنها بفِعلتِها هذه تدعي أيضًا على المجلس النيابي وتتطاول على كرامته”.

وأضاف: “لا لسنا في ظل أحكام عرفية ولا يحق لها إهانة الأوادم وقهرهم حتى الموت، ولا التطاول على أشرف النواب. لا ما حْذِرتيها، كلنا زياد”.

وصل النزق بالقاضية غادة عون حدّ الادعاء على النائب زياد حواط. جرمُها مضاعف لأنها تعلم أنها بفِعلتِها هذه تدعي ايضاً على المجلس النيابي وتتطاول على كرامته. لا لسنا في ظل احكام عرفية ولا يحق لها اهانة الأوادم وقهرهم حتى الموت، ولا التطاول على اشرف النواب. لا ما حْذِرتيها #كلنا_زياد — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) March 8, 2023