يزبك: من دمّر الدولة للبقاء في القصر عام ١٩٨٨ لن يغيّر خصاله آخر تشرين

اعتبر النائب “غياث يزبك” أن كلام الرئيس عون عن مغادرته قصر بعبدا في حال فقط كان يوم 31 تشرين الأول “يومًا طبيعيًا” ليس غريبًا عنه.

ورأى أنّ من “تَفنّن في تحويلِ عهدٍ بسنواته الست إلى عهد غير طبيعي نهاراته حالكة وأيامه سوداء، لن يتوانى عن جعل ٣١ ت١ شبيهاً بيوم ١٣ تشرين المشؤوم”.

كما لفت الى أنّ “مَن دمّر الدولة للبقاء في القصر العام ١٩٨٨ وهو رئيس حكومةٍ انتقالية مهمتها انتخاب رئيس، لن يغيّر خصاله آخر تشرين ٢٠٢٢ وهو رئيس للجمهورية”، مشددًا على أنّ “لبنان لا يحتمل الهرطقات الدستورية والمغامرات… فخامتك غادِر””.