يزبك: مهما طال الفراغ.. نريد رئيسًا سياديًا لا يطعن في الظهر

غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “ذهبية “شرف تضحية وفاء” هي التي واجه بها الجندي اللبناني العدو وليس أي معادلة أخرى”.

يزبك أضاف: “لقد دافع جيشنا عن مترِ في البر، فيما ساوم الممانعون على الخط ٢٩ بحرًا وضيّعوا ٢٠٠٠ كلم من الغاز والنفط والسيادة. رئيسنا نريده سياديًا لا يطعن شعبه وجيشه في الظهر مهما طال الفراغ”.

ذهبية "شرف تضحية وفاء" هي التي واجه بها الجندي اللبناني العدو وليس اي معادلة أخرى. لقد دافع جيشنا عن مترِ في البر فيما ساوم الممانعون على الخط ٢٩ بحراً وضيّعوا ٢٠٠٠ كلم من الغاز و النفط والسيادة. رئيسنا نريده سيادياً لا يطعن شعبه وجيشه في الظهر مهما طال الفراغ. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) March 6, 2023