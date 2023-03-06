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يزبك: مهما طال الفراغ.. نريد رئيسًا سياديًا لا يطعن في الظهر

منذ 17 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “ذهبية “شرف تضحية وفاء” هي التي واجه بها الجندي اللبناني العدو وليس أي معادلة أخرى”.

يزبك أضاف: “لقد دافع جيشنا عن مترِ في البر، فيما ساوم الممانعون على الخط ٢٩ بحرًا وضيّعوا ٢٠٠٠ كلم من الغاز والنفط والسيادة. رئيسنا نريده سياديًا لا يطعن شعبه وجيشه في الظهر مهما طال الفراغ”.

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