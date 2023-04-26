يزبك: نضالنا متواصل للتخلّص من جيش النزوح السوري

غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “٢٦ نيسان ٢٠٠٥ نضالُنا الطويل، العسكري والمدني، أدى إلى إخراج جيش الاحتلال السوري”.

وأضاف: “٢٦ نيسان ٢٠٢٣ نضالنا المدني والسياسي متواصل للتخلص من جيش النزوح السوري، لأننا كما لم نسمح بطمسِ هوية لبنان وحرفِه عن دوره التاريخي، لن نسمح بتجويعِ شعبه وضربِ أمنهِ ومقوماتِ عيشه الكريم”.

٢٦ نيسان ٢٠٠٥ نضالُنا الطويل، العسكري والمدني، أدى الى إخراج جيش الاحتلال السوري. ٢٦ نيسان ٢٠٢٣ نضالنا المدني والسياسي متواصل للتخلص من جيش النزوح السوري، لأننا كما لم نسمح بطمسِ هوية لبنان وحرفِه عن دوره التاريخي لن نسمح بتجويعِ شعبه وضربِ أمنهِ ومقوماتِ عيشه الكريم . pic.twitter.com/xkFpWPk1Xd — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) April 26, 2023