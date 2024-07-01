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يزبك يدعو "حزب الله" للتراجع عن سياسته في الجنوب

منذ 3 ساعات
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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دعا النّائب غياث يزبك في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “حزب الله بالتراجع عن سياسته الحالية على الجبهة الجنوبية التي تخدم اسرائيل ليخرج منتصراً فعلياً من الحرب”، متهماً الحزب “بتنفيذ جدول أعمال إيراني بعد إعلان طهران جهاراً أنها تريد موقع قدم لها في المنطقة”.

وحذّر من ان “استمرار الحزب على هذا المنوال، يعطي أوراقاً اضافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحملها الى واشنطن الضعيفة على أبواب الانتخابات الرئاسية الاميركية، لانتزاع ضوء اخضر يلزم الاميركي مساعدته توسيع الحرب على لبنان”، منبهاً من ان “إسرائيل قد تتحمل حرب مماثلة، الا ان لبنان غير قادر على تحملها نظراً لظروفه الاقتصادية”.

وعن التعويل على المساعي الغربية، أوضح أن “الأميركي والفرنسي يعملان على اليوم التالي لإراحة إسرائيل، ومحاولة إغراء لبنان من خلال تثبيت الحدود”.

    المصدر :
  • وكالات

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