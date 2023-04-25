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يزبك يردّ على صفي الدين: جوابنا.. الأحرار لا يخشون السلاح

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2023 11:52 صباحًا
غياث يزبك

غياث يزبك

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لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر “تويتر”، إلى أنّ “السيد هاشم صفي الدين أَنذر المعارَضة بأن تَقبل بمرشحِ حزب الله وإلا فوتّت فرصة لن تتكرر لركوب قطار سفَربرلِك المُمانِع”.

يزبك أضاف: “الموقف يستلهِم السلاح لا حقيقة ما آلت إليه الطبخة الرئاسيّة. جوابنا، الأحرار لا يخشون السلاح، والدستور أقوى وإن بَدا هشًّا لِمن امتهَنوا الزِندَ والزناد دستورًا”.

وكان قد أشار رئيس المجلس التّنفيذي في “حزب الله” هاشم صفي الدين أمس، إلى أنّه “إذا لم يسارع بعض اللّبنانيّين إلى ما يُعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين على أن يحصلوا حتّى على العرض الّذي يُعرض عليهم اليوم، وبالتّالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، والتّأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق، لأنّهم فاقدين لأوراق القوّة الّتي يدّعون ويتخيّلون أنّهم يمتلكونها؛ ولكن في الحقيقة هم لا يمتلكونها”.

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