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يسرقان أغطية مجاري الصرف الصحي.. كيف وقعا بقبضة قوى الأمن؟

19 - مايو - 2022
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حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدّة لأغطية مجاري الصرف الصحي والدّعامات الحديدية من ورش قيد الإنشاء في عددٍ من مناطق محافظة الشّمال، بحسب بلاغ صدر عن المديريـة العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة.

وجاء في البلاغ: “على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبين أن الفاعلين يستخدمون آلية “فان” لون أزرق لتنفيذ عملياتهم، وقد تمكّنت من تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم كلّ من:

م. ب. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)

ش. ش. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)

بتاريخ 4/5/2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشّعبة على متن “الفان” المذكور في المنية، أثناء قيامهما بسرقة دعامات حديدية من بناء قيد الإنشاء، فعملت على توقيفهما، وضبط “الفان”، والمسروقات، وهاتفَين خلويَين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما السّرقة، إضافةً إلى قيامهما بسرقة أكثر من /250/ “دعامة حديدية” من ورش بناء في شكا، وسلعاتا، على متن “الفان” الذي ضبط بحوزتهما. كما اعترفا بسرقة العديد من أغطية المجاري. تم تسليم المسروقات الى مالكها.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين وأودعا مع الآليّة المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.

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