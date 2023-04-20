يصطحب عائلته في السيارة لإبعاد الشبهات.. مروّج مخّدرات في قبضة الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لعناصر المجموعة عن استخدام أحد مروّجي المخدّرات سيّارة ينقل فيها المواد الممنوعة من البقاع إلى بيروت، وعلى متنها عائلته، وذلك لإبعاد الشبهات عنه.

بتاريخ 6/4/2023، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكَّنت عناصر المجموعة الخاصّة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في محلّة الحازميّة، على متن سيّارته، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ف. (مواليد عام 1955، لبناني) وهو مطلوب بجرائم مخدّرات.

بتفتيشه والسيّارة، عُثر على حوالى 1 كلغ من مادّة الكوكايين موزّعة على أكثر من 300 علبة صغيرة الحجم، من أجل توزيعها على عدد من المروّجين.

وأودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.