يعقوبيان: الثورة لم تبدأ بعد

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يرزح لبنان تحت اعباء اقتصادية ومالية كبيرة ادت إلى استئناف الثورة نشاطها حيث عمت الاحتجاجات الكثير من المناطق وقطعت الطرقات.

وفي السياق، اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان ان الثورة لم تبدأ بعد وذلك في تغريدة عبر “تويتر”جاء فيها، ” “قريبا بتتوحد الساحة، الجيش والقوى الأمنية بيحموا الناس مش اللي سارقين الناس، قالوا الثورة انتهت، لا يعرفون انها لم تبدا بعد”.

والجدير بالذكر أن الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية ما زالت مستمرة، وقد زادت حدتها في طرابلس بعد تشييع شهيد للثورة خلال المواجهات بين الثوار والقوى الامنية في طرابلس ومناطق اخرى .