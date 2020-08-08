يعقوبيان عقب الاستقالة: نتّجه لإنشاء أوسع جبهة معارضة

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عقب استقالتها، سألت النائب بولا يعقوبيان “مَن يتوقّع أنّه يُمكن الجلوس بين شهود زور في المجلس النيابيّ؟”.

وقالت في حديث تلفزيوني: “نسّقت الاستقالة مع نواب آخرين ومجموعات في الثورة ونتّجه لإنشاء أوسع جبهة مُعارضة وأناشد الناس عدم الوقوع في حملات التضليل لأنها تقتل الوطن واستقالتي ستكون مجدية”.

في سياق متصل، تقدم النائب نديم الجميل عبر “تويتر” ظهر اليوم السبت باستقالته عقب التفجير المشين الذي هزّ مرفأ بيروت وأودى بحياة أكثر من 100 شخص وسقط أكثر من 5000 جريح ولا يزال المفقودين بالعشرات.

بدوره، تقدم رئيس كتلة الكتائب النائب سامي الجميل خلال إقامة دفن أحد القياديين في الحزب الذي استشهد إثر انفجار المرفأ باستقالته.