يعقوبيان: قضية ندى عبد الصمد ستتابعها لجنة الاعلام

أعلنت عضو لجنة الاعلام والاتصالات النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح اليوم في مجلس النواب، أن “لجنة الاعلام والاتصالات اليوم وقفت الى جانب الزملاء الذين تعرضوا للظلم في قضية التعبير بالرأي”.

وقالت: “قضية ندى عبد الصمد مع قناة الـ”بي.بي.سي” مهمة والمجلس النيابي وضع يده عليها، وقد بحثت اللجنة في هذا الموضوع في حضور وزير الاعلام . هذه القضية لن تموت، لكي لا يعود هناك استسهال بهذا الشكل، وتوقيف الصحافيين عن العمل بسبب تغريدة”.

وأكدت يعقوبيان: “ان اللجنة ستتابع الموضوع، كذلك تعرضت الزميلة جويل ابو مارون لمضايقات ومعاداة السامية، والتغريدة التي وضعتها ندى هي عن حقوق الشعب الفلسطيني”.

من جهتها، قالت عبد الصمد: “ما حصل هو اعادة تغريدة في 7 اكتوبر، وصحيفة الدايلي تغراف تقول انني خرقت معايير ال “بي.بي.سي”. ان محور الشكوى هو اسرائيلي، وطلب مني التراجع عن مهامي. اعتبرت ان ما حصل معي يمس بمهنيتي. رفضنا دعوى الاذاعة لانه صار هناك تشهير بعملي من قبل ال “بي.بي.سي” .

وأشارت الى أن “لجنة الاعلام عرضت للموضوع واستمعت الى ما حصل وما تعرضت له من ملاحقة “على خلفية شكوى اسرائيلية”.