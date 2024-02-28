الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
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يعقوبيان: لا يمكن المخاطرة اليوم بأهلنا وشعبنا وبلدنا

منذ ساعة واحدة
بولا يعقوبيان

بولا يعقوبيان

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رأت النائب بولا يعقوبيان أن القرار 1701 لا يؤدي إلى أمن حقيقي كونه يتحدث ان يكون سلاح حزب الله شمال الليطاني، لا بسط سيادة الدولة اللبنانية.

وأضافت: “لبنان بلد منهار وحالته سيئة جدا وهو بإنهيار مالي واقتصادي غير مسبوق، فهل يتحمّل لبنان حربا مع اسرائيل؟ لا يمكن المخاطرة اليوم بأهلنا وشعبنا وبلدنا”.

وفي الملف الرئاسي، اوضحت في حديث لـLBCI، أن انتخاب الرئيس أمر أساسي متمنية لتكتل الاعتدال الوطني النجاح. وقالت: “تكتل الإعتدال الوطني متفائل بشأن المبادرة التي أطلقها وأخبرونا عن مبادرتهم ونحن نرحب بكل من يبادر لأننا قمنا بهذه التجربة سابقاً، إذ كنا أول فريق بادر الى اطلاق مبادرة رئاسية قبل الفراغ الرئاسي”.

وعن التغييريين، اشارت الى انهم كتلة متحالفة من دون زعيم أو سلطة فوقية، ولكل قراره، وقالت: “نعمل سوياً، وياسين ياسين كما ملحم خلف وانا عملنا كثيرا لتوحيد الجهود والبقاء كتلة واحدة، ونحن منفتحون على الجميع، ولكن طريقة تعاطي الشلطة التقليدية معنا هي المشكلة”.

وفي الموضوع المتعلق مع الصراع مع اسرائيل، لفتت الى أن القرار ايراني. وسألت: “لماذا ايران تتفهم في الوضع السوري عدم فتح جبهات الجولان أما في موضوع لبنان “نحنا أرخص شي”؟”، وتابعت: “لا شك أن اسرائيل رأت مع حماس كم أن حربها صعبة فكيف مع “حزب الله” غير المحاصر والذي امداد السلاح اليه يصل بسهولة، فيما لا يمكن ارسال السلاح بسهولة الى حماس”.

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