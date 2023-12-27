الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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يقود سيارة مسروقة وبحوزته مخدرات.. مطلوبٌ في قبضة الأمن!

منذ 45 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة – البقاع في وحدة الشّرطة القضائية، حول تنقّل مطلوب للقضاء، على طريق عام بعلبك، على متن سيارة مسروقة نوع “كيا ريو”، وهو المدعو: ع. م. (من مواليد عام ١٩٩6، لبناني).

وبتاريخ 04/12/2023 وبعد عمليات الرّصد والتّعقّب التي قام بها عناصر المكتب، انتقلت قوّة إلى المكان وعملت على توقيف المشتبه فيه، بعد التأكّد من هويّته، وضبطت بحوزته كميّة من المخدّرات. وقد تبيّن أن السّيّارة التي يقودها مسروقة، منذ حوالي الشّهر، من مدينة صيدا.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وتم تسليم السيارة إلى مالكها، عملاً بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

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