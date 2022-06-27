يمق يحذّر: هناك الكثير من المباني في طرابلس معرضة للإنهيار

بعد كارثة انهيار المبنى السكني في منطقة ضهر المغر في القبة-طرابلس، وسقوط ابنة الخميس سنوات ضحية، حذّر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في مؤتمر صحافي، من أن هناك الكثير من المباني في المدينة المعرضة بدورها للانهيار، وقد يؤدي سقوطها الى وقوع اعداد كبيرة من الضحايا.

وكان نهار مبنى من ثلاث طبقات في منطقة ضهر المغر في طرابلس الأحد الواقع في 26 حزيران، ما أدى الى سقوط ثلاثة جرحى من بينهم امرأة وابنتها.

وهرعت الى المكان عناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني والقوى الامنية.

كما تمكنت فرق الاسعاف والاغاثة في بلدية طرابلس، بالتعاون مع عناصر الجيش والدفاع المدني والاهالي، من إنقاذ امراة مسنة من تحت الركام، ونقلت على الفور الى احدى مستشفيات المدينة للمعالجة.

وبعدما عُثر على طفلة تبلغ من العمر سنتين تحت ركام المبنى، أعلن الاطباء في مستشفى طرابلس الحكومي أنها فارقت الحياة.