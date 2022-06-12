ينشط بترويج الكوكايين.. وقوى الامن في المرصاد

اشارت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة، إلى أنه “في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط أحد المروجين في محلة الفنار، وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو ج. ع. (مواليد عام 1983، سوري الجنسيّة).

واوضحت في بيان، أنه “بتاريخ 8/6/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الفنار اثناء قيامه بترويج المخدرات، وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من المخدرات على الشكل التالي: 10 طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي 4غ، 9 مظاريف بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحد حوالي 1،7غ، مبلغ مالي، وهاتفين خلويين”.

وذكرت المديرية، أنه “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات بخاصة نوع كوكايين سيرا على الأقدام وذلك لعدد من الزبائن في محلة الفنار، وانه ينشط منذ حوالي الشهر والنصف، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.