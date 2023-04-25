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ينقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت!

منذ 51 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 20-4-2023، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، فان على مسلك البقاع/بيروت، وتمكّنت من ضبطها وتوقيف سائقها، ويدعى:

ش. م. (مواليد عام 1974، لبناني)
كما ألقت القبض على شخصين كانا برفقته، وهما:
ح. ا. (مواليد عام 1997، لبناني)
ت. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)
بتفتيش المركبة الآلية، عثرت بداخلها على:

4 مظاريف كوكايين
3 مظاريف بداخلها كريستال ميث
6 أكياس ومظروفين بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالى 1 كلغ.
199 حبة مخدّرة من أنواع “كبتاغون”، “play boy”، “LMD”، و”XTC”
20 حنجور “ketamine”
434 حبة ترامادول
400 حبة بنزكسول

بالتحقيق معهم، تُرِكَ الثاني والثالث لقاء سندات إقامة كونه تبيّن أنه لا علاقة لهما بالموضوع، فيما أوقف الأول وأودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

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