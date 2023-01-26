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يُهرّبان الكوكايين إلى مطار بيروت من خلال ابتلاعه!

منذ 40 دقيقة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدرات، وبخاصةٍ عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي.

توافرت معلومات، لهذا المكتب عن قيام شخصين من الجنسية البرازيلية بتهريب كمية من مادة الكوكايين إلى لبنان، من خلال ابتلاعها.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر المكتب المذكور الى تحديد هويتيهما، وهما:

ا. ك. (من مواليد عام 1997، برازيلي)
ج. ن. (من مواليد عام 1992، برازيلية)

كما أسفر التعاون الدولي مع المكتب إلى تحديد وقت وتاريخ وصولهما الى مطار بيروت.

بناء عليه، وبعد التنسيق مع سرية درك المطار والجمارك، جرى توقيفهما.

وتم ضبط:
_ /2/ كلغ من مادة الكوكايين داخل /156/ كبسولة.
_ قطعة بيضاوية الشكل زنتها 149غ، وذلك بعد استخراجها من جسميهما باعتماد الطرق المتعارف عليها دوليا وبإشراف رئاسة مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي.

هذا وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا القضاء المختص، بناء على إشارته.

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