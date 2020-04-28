وصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا

وصلت بعيد الخامسة من عصر اليوم طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الاوسط” قادمة من الدمام في المملكة العربية السعودية، وعلى متتها 135 مسافرا.

وسيتم إجراء فحوصات ال PCR للقادمين وفقا للإجراءات الطبية المتبعة من قبل وزارة الصحة، وكذلك متابعة التدقيق في بيانات واستمارات المسافرين من قبل الاجهزة المعنية في المطار.

وتوجه ركاب طائرة شركة طيران الشرق الاوسط، التي وصلت ظهر اليوم الثلاثاء من لارنكا الى مطار رفيق الحريري الدولي، الى القاعات المخصصة لهم لإجراء الفحوص المعتمدة لدى وصول الرعايا اللبنانيين القادمين من الخارج.

وقد اتخذت كافة التدابير الوقائية واللوجستية لإتمام عملية الوصول من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار بمتابعة من قبل سرية قوى الأمن الداخلي وجهاز الامن والأمن العام في المطار، بإشراف قائد السرية في المطار العقيد علي طه.

ويبلغ عدد ركاب الطائرة من لارنكا 80 مواطناً، أجرى 65 منهم فحص PCR قبل مجيئهم الى لبنان، وقد تم التدقيق في بياناتهم وغادروا بعدها المطار ضمن التدابير الموضوعة. فيما يخضع باقي الركاب للفحوص على ان يتم نقلهم بواسطة الباصات الموجودة خارج المطار الى الفنادق المخصصة لهم ريثما تظهر نتائج الفحوص.