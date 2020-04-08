٧ اصابات بفيروس كورونا بين ركاب طائرة مدريد و٤ اصابات في طائرة باريس

اعلن وزير الحصة حمد حسن عن ٧ اصابات بين ركاب الطائرة التي أتت من مدريد امس مشيرا الى ان “سيخضع كل من كان على متنها للحجر الالزامي لمدة ١٤ يوما ليصار الى اعادة اجراء الفحوصات المخبرية من جديد”.

الى ذلك، افادت معلومات LBCI عن تسجيل ٧ اصابات بفيروس كورونا بين ركاب طائرة مدريد و٤ اصابات من طائرة باريس.

وجرى نقل الإصابات التي كانت على متن طائرة مدريد إلى مستشفى رفيق الحريري

وأفادت مصادر مطلعة إلى نية لدى السلطات الرسمية اللبنانية لإيقاف رحلات اعادة اللبنانيين من أوروبا إلى لبنان بعد عدد الإصابات المرتفع الذي سُجّل ضمن الجالية اللبنانية العائدة من اسبانيا وفرنسا