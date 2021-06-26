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‏”نداء استغاثة” ‏من أصحاب المولدات: انقذوا الوضع وإلا

منذ 13 ساعة
أصحاب المولدات

أصحاب المولدات

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وجّه رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة ‏‏نداء استغاثة الى جميع المسؤولين في البلد.‏ وصدر عن سعادة بياناً تحت عنوان “نداء استغاثة” متوجهاً به الى ‏جميع المسؤولين في البلد: “انقذوا الوضع والا”.‏

وقال سعادة: “لم يعد هناك من مبرر لانقطاع مادتي المازوت ‏والبنزين من الاسواق وخصوصا بعد رفع الدعم على دولار 3900 ‏ليرة‎”.‎

وطلب سعادة “من وزير الطاقة اصدار جدول اسعار النفط اليوم قبل ‏الغد لتفادي الخطر وعدم الانتظار الى الاربعاء المقبل، والطلب من ‏الشركات فتح ابوابها يومي السبت والاحد ليصار
الى توزيع المازوت على القطاعات كافة بالشكل الطبيعي‎”.‎

وتمنى سعادة على كافة القوى الأمنية بتسلم التوزيع منعاُ للاحتكار ‏والتخزين والتهريب مجدداُ.‏

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