‏”نداء استغاثة” ‏من أصحاب المولدات: انقذوا الوضع وإلا

وجّه رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة ‏‏نداء استغاثة الى جميع المسؤولين في البلد.‏ وصدر عن سعادة بياناً تحت عنوان “نداء استغاثة” متوجهاً به الى ‏جميع المسؤولين في البلد: “انقذوا الوضع والا”.‏

وقال سعادة: “لم يعد هناك من مبرر لانقطاع مادتي المازوت ‏والبنزين من الاسواق وخصوصا بعد رفع الدعم على دولار 3900 ‏ليرة‎”.‎

وطلب سعادة “من وزير الطاقة اصدار جدول اسعار النفط اليوم قبل ‏الغد لتفادي الخطر وعدم الانتظار الى الاربعاء المقبل، والطلب من ‏الشركات فتح ابوابها يومي السبت والاحد ليصار

الى توزيع المازوت على القطاعات كافة بالشكل الطبيعي‎”.‎

وتمنى سعادة على كافة القوى الأمنية بتسلم التوزيع منعاُ للاحتكار ‏والتخزين والتهريب مجدداُ.‏