10 اجراءات كفيلة بحل الأزمة اللبنانية

غرّد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه في “تويتر”: 10 اجراءات كفيلة بحل الأزمة.. اذا في نيّة في امكانية.

كتار بقولوا .. بهالبلد ما في حل. بس تخيلو معي هالمشهدية:

1- تشكيل حكومة موثوقة من مستقلين وبصلاحيات استثنائية.

2- التزام القوى الاساسية إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.

3- استكمال التفاوض مع صندوق النقد على قاعدة التزام الإصلاح والتقشف والحوكمة.

4- رفع الدعم تدريجا تزامنا مع البطاقة التمويلية.

5- إصدار سريع لقوانين الكابيتال كونترول، استقلالية القضاء، المنافسة واللامركزية.

6- إصلاح القطاع المصرفي بالدمج وإعادة الهيكلة.

7- إطلاق التدقيق الجنائي الشامل.

8- إصدار التقرير الأولي لنتائج التحقيق بانفجار 4 آب.

9- ترتيب العلاقات مع الدول الصديقة والمصالحة مع الاغتراب.

10- إعلان هدنة 100 يوم بالصوم عن السجال السياسي والجدلية العقيمة.

هيك .. بيكون في حل أو ما في حل؟

اذا في نية .. في إمكانية”.