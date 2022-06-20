10 ملايين دولار.. واشنطن تعرض مكافأة مقابل معلومات عن ممولين لحزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، عن تقديم 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لميليشيا حزب الله اللبناني.

وأوضح حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة عبر تويتر، اليوم الاثنين، تقديم المكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر.

كما أضافت أن حسيب حدوان وعلي الشاعر مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للميليشيا.

فيما قالت إن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لحزب الله.

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت سابقاً، عن مكافآت مالية مماثلة دولار لمن يدلي بمعلومات عن عناصر بالميليشيا أسهموا في تهريب أموال.

هل عندك معلومات عن حسيب محمد حدوان أو علي الشاعر؟ إنهما يجمعان الأموال لجماعة حزب الله الإرهابية من مصادر في جميع أنحاء العالم. قد تكون مؤهلاً لمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات حول أنشطتهم.

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عقوبات أمريكية على “الوسيط المالي” لحزب الله

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أواخر شهر مايو الماضي، عقوبات جديدة ضد حزب الله اللبناني، مستهدفة رجل الأعمال أحمد جلال رضا عبد الله، باعتباره وسيطا ماليا للجماعة.

وأضافت الوزارة أن عبد الله و5 من المقربين منه و8 من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات، بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.

وفي مطلع العام الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات اعتبرتهم جزءا من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت ليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، وقتئذ، أنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل أعمال.

وشملت العقوبات أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بعياد، وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه على قائمة العقوبات.