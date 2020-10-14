11000 ليتراً من المازوت مخزّنة بطريقة غير امنة في بيروت

بتاريخ 12-10-2020، توافرت معلومات لدى كل من فصيلة المصيطبة في وحدة شرطة بيروت وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن وجود كميّة كبيرة من المازوت مخزّنة بطريقة لا تراعي معايير السلامة العامة، في مرآبٍ سفلي لأحد المباني السكنية في محلة الزيدانية – بيروت، ما يشكّل خطراً على القاطنين في المبنى والجوار.

على الأثر، توجّهت قوّة من الشعبة والفصيلة إلى المكان، حيث جرى ضبط حوالى /11000/ ليتراً من هذه المادّة.

بالتاريخ ذاته، تمّ توقيف مالك كميّة المازوت المضبوطة، ويدعى:

م. ص. (مواليد 1985، لبناني)

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، الإبلاغ عن أي مخالفة من هذا النوع، من خلال الاتصال بغرفة العمليات على الرقم /112/، أو عبر شعبة العلاقات العامة على تطبيق “Facebook-Messenger”، وعلى خدمة “بلّغ”، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. علماً أنّ كل من يساهم في إرسال أي شكوى في هذا الإطار، يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.