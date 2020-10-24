13 حالة إيجابية ضمن رحلات وصلت إلى بيروت في 21 الجاري

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/10/2020، وأظهرت النتائج وجود ثلاث عشرة (13) حالة إيجابية، جاءت كالآتي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (سبع حالات إيجابية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).