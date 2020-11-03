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15 إصابة جديدة في قضاء زغرتا

منذ ساعة واحدة
زغرتا

زغرتا

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اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، “تسجيل 15 حالة ايجابية جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

– زغرتا: 6
– الفوار: 1
– ارده: 1
– بسبعل: 4
– مجدليا: 1
– رشعين: 1
– كفرصغاب: 1

وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

في سياق متصل، أشار مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض، إلى ان “ارقام الكورونا في لبنان استعادت الوتيرة السابقة في الإرتفاع، مسجلةً أرقاما قياسية على مدى ثلاثة ايام متتالية، كما ان نسبة الفحوصات الموجبة ارتفعت في لبنان”، منوةهاً بأنه “من الملفت ان غالبية الوفيات البارحة هي لمرضى في منتصف العمر. باختصار، الوضع ليس على ما يرام، وهو بحاجة لاعادة تقييم واجراءات جديدة”.

ولفت الأبيض، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “أي زيادة في اعداد مرضى الكورونا، ستليها زيادة في اعداد مرضى العناية المركزة بعد فترة زمنية وجيزة”، مؤكداً أن “غالبية اقسام الكورونا في المستشفيات تعمل بنسبة اشغال مرتفعة، لكن المطلوب المزيد من التجهيز وزيادة الطواقم الطبية والتمريضية لاستيعاب اي طفرة في الاعداد”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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