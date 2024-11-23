15 شهيداً و63 جريحاً حصيلة محدثة للغارة على البسطة الفوقا في بيروت

الغارة على البسطة الفوقا في بيروت

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت، أدت في حصيلة ثالثة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد خمسة عشر شخصا وإصابة ثلاثة وستين آخرين بجروح”.

ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.

وأسقط الهجوم الاسرائيلي على البسطا الفوقا، عدداً كبيراً من الشهداء والمصابين ودمر مبنى من ثمانية طوابق.

وأفادت الوكالة الوطنية أن “إسرائيل استخدمت قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم مما أدى إلى إحداث حفرة عميقة. وظلت رائحة المتفجرات تفوح في بيروت بعد ساعات من الهجوم”.

ووقعت الانفجارات في بيروت في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش). وقالت مصادر أمنية إن أربع قنابل على الأقل استخدمت في الهجوم.