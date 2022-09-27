157 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء, عن “تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1215265”.

اما نسبة ايجابيات الفحصوات المحلية فقد بلغت %6.4. ويصنف التفشي المجتمعي على مستوى3..

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “حالة وفاة جديدة, وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10673”.

من جهة الإستشفاء بلغت نسبة إستعمال أسرة العناية الفائقة %7 (15 سرير من اصل 204)

في سياق متصل، أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض قرارا قضى بإعفاء جميع الوافدين عبر المعابر الحدودية (البرية، البحرية والجوية) من إجراء فحوص PCR والـ Ag Rapid Test، قبل قدومهم إلى لبنان بغض النظر عن وضعهم التلقيحي، وتُلغى كل المذكرات والقرارات السابقة المعارضة مع هذا القرار.