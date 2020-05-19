16 بنداً على طاولة مجلس الوزراء… وملف التعيينات خارج ‏جدول الأعمال‎

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يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم جلسة في القصر ‏الجمهوري لبحث 16 بنداً، ليس من ضمنها بند التعيينات، التي يمكن ان تطرح من خارج ‏جدول الأعمال‎.‎

ومن أبرز البنود، مناقشة الكتاب الذي وجهته شركة سوناطرك بتروليوم كوربورايشن إلى ‏وزارة الطاقة بتاريخ 11/5/2020 وهو الموضوع، الذي تجري تحقيقات حوله لدى قاضي ‏التحقيق الأوّل بتهمة الفيول المغشوش‎.‎

بيئياً، يناقش مجلس الوزراء تقرير اعده مجلس الإنماء والاعمار، حول استخدام معمل ‏غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، وطلب التمويل اللازم لهذا المشروع‎.‎

اقتصادياً، مناقشة اقتراح قانون يرمي إلى استيفاء رسوم على جميع أنواع التبغ والتنباك ‏المستورد‎.‎

تربوياً، الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة الأساتذة المتعاقدين ‏بالساعة بالتدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عند بدء العام الدراسي 2019 – ‏‏2020، قبل تصديق عقودهم، واعطائهم بدلات اتعاب دون اجراء عقود مصالحة‎.‎

وفي سياق متصل، يبحث مجلس الوزراء في آلية تتعلق بكيفية توزيع الإفادات بعدما تقرر ‏عدم اجراء امتحانات الشهادة العامة‎.‎

كما يتطرق المجلس إلى موضوع إعادة فتح البلد في عدد من القطاعات، بعد الفتح ‏الجزئي، من ضمن خطة الحكومة المعلنة عبر المراحل الخمس‎.‎

وفيما خلا جدول مجلس الوزراء من اي بند يتصل بالتعيينات قالت مصادر وزارية لصحيفة ‏‏”اللواء” انه ليس معروفا ما اذا كان سيحضر من خارج الجدول بعدما اكدت الدكتورة بترا ‏خوري انسحابها من دائرة المرشحين.

وفهم ان الأفضلية تعود الى القاضي مروان عبود ‏ليخلف المحافظ شبيب غير ان المصادر اكدت تحريك الملف مجددا والعودة الى الأصول ‏المتبعة لجهة الوقوف عند رأي المطران الياس عودة.

واشارت المصادر الى ان موضوع ‏طرح ثلاثة أسماء في مجلس الوزراء لاختيار اسم من بينها قد يكون السيناريو المطروح‎.‎