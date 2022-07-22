2500 إصابة جديدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت ​وزارة الصحة​ العامّة في تقريرها اليوم الواقع في 22 تموز 2022 حول مستجدات فيروس “كورونا”، عن “تسجيل 2500 إصابة جديدة بـ”كورونا” ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1153070″.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “3 ​حالات​ وفاة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10502”.

وفي وقت سابق، أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى أنّ عداد كورونا اليومي مرشّح للارتفاع أكثر بسبب المتحوّر “أوميكرون BA5″ ولغياب الإجراءات المرتبطة بالتباعد ووضع الكمامة ولا سيما أنّنا في موسم الصيف حيث إمكانية الاختلاط واردة”.

ويرتفع عدد الاصابات اليومية حيث يُنازع القطاع الصحي منذ فترة نتيجة الازمة الاقتصادية المتردية والتي تتطوّر يوميًا بالاتجاه السلبي، ما يهدد العديد من المستشفيات بالإقفال.